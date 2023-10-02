Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Baladın'dan düğün pozu! Milli voleybolcu şıklığıyla geceye damga vurdu!

        Hande Baladın'dan düğün pozu! Milli voleybolcu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen başarılı sporcu Ayça Aykaç, geçtiğimiz gün İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi. Takım arkadaşı Hande Baladın düğüne katıldığı kombiniyle göz kamaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi.

        2

        Milli Takım arkadaşı Ayça Aykaç'ın düğününe katılan Hande Baladın, o anlardan çekildiği karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Baladın güzelliğiyle geceye damga vurdu.

        3

        Narlıdere'deki "Romarin Wedding & More"da gerçekleştirilen düğüne katılım sağlayan Zehra Güneş, sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu Instagram hesabından: "Düğün dump #aycamertwedding" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

        4

        Instagram hesabında 1.1 milyon takipçisi olan Hande Baladın'ın pozlarına sevenlerinden 118 binin üzerinde beğeni ve 1000'den fazla yorum geldi.

        5

        İşte Hande Baladın'ın düğün pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!