Hande Demir: Haberler doğru

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş insanı Erdinç Acar'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Hande Demir, önceki gün Bebek'teki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demir, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayla ilgili konuştu.

Hande Demir, konuyla ilgili "Kısaca tek kelime söylüyorum; haberler doğru. Rahatsız edilme durumu vardı, ayrılık sürecinden sonra rahatsız edildim. Erdinç durumu bildiği için tepkisiz kalmadı. Sağ olsun eski eşim ve çocuklarımın babası.... Ancak bu durum, öncesinde yoktu" dedi.

Çok rahatsız olduğunu dile getiren Demir, "Yapan isim korkunç, çok yorum yapmak istemiyorum. Gereken oldu, öyle diyeyim. Yapan kişi hatasını anladı, Erdinç'ten ve benden özür diledi. Bize özür mesajı geldi" ifadelerini kullandı.

Kendisini sürekli olarak rahatsız eden iş insanı M.Ö'den rahatsız olan Hande Demir, geçtiğimiz haftalarda durumu boşandığı eşi Erdinç Acar'a söylemişti. Duydukları karşısında bir hayli sinirlenen Acar, ağabeyi Erdal Acar ile birlikte bir mekanda iş insanı ile kavga etmişti.