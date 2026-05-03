Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Antonis Remos'un Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserini izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

Antonis Remos

Oyuncu Hane Doğandemir, geceyi arkadaşlarıyla birlikte keyifle geçirmek için geldiğini söyledi. Eski sevgilisi Emre İzer ile yeniden bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan Doğandemir, özel hayatıyla ilgili de konuştu. Evlilik planlarını netleştirmediklerini söyleyen oyuncu, "Hiç beklemediğim bir anda evlenme teklifi aldım, henüz tarih konuşmadık, yaza düğün yok ama tatil olur" ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir ve Emre İzer

Oyuncu Nur Fettahoğlu da "Çok heyecanlıyım, güzel bir gece olacak" dedi. Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, bunun kendi tercihi olduğunu vurgulayarak "Oyunculuğu asla bırakmam ama beni gerçekten heyecanlandıran bir iş olmalı. Keşke 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projeler yeniden yapılsa" diye konuştu. Dizilerin süreleriyle ilgili de konuşan oyuncu, mevcut sistemin hâlâ uzun olduğunu belirtti.

Nur Fettahoğlu

Tuba Ünsal da "Koşa koşa geldim, beş dakikada hazırlandım. Normalde bu kadar hızlı olmam ama son anda işlerim bitince yetişmek istedim" dedi.

Tuba Ünsal

"EMİR'LE GÜZEL BİR AİLE ORTAMI YAKALADIK"

Yeni projeleri hakkında da konuşan oyuncu, tiyatro hazırlıklarının sürdüğünü ve sosyal medyada sağlıklı yaşam üzerine içerikler üretmeye devam ettiğini söyledi. Emir Ulusoy ile ilişkilerine dair yöneltilen sorularda ise muhabirlerin "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna "Ben iki kere evlendim, iki çocuğumla çok mutluyum. Artık hayatımda düzenim oturdu. Emir'le birlikte güzel bir aile ortamı yakaladık çocuklarla çok iyi anlaşıyor, vakit geçiriyorlar bu beni çok mutlu ediyor" yanıtını verdi.

Tuba Ünsal ve Emir Ulusoy