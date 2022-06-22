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Haberler Magazin Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okudu: Eniştesini havuza attı!
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Hande Erçel, eniştesi Caner Yıldırım'a meydan okudu

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okudu. Eniştesiyle spor yapan ünlü oyuncu, iddiayı kazandıktan sonra Yıldırım'ı ayağıyla havuza itti. O sırada çekilen videoyu takipçileriyle paylaşan Erçel, eniştesine "Benimle iddiaya girmeyecektin!" sözleriyle seslendi

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okudu: Eniştesini havuza attı!
"Benimle iddiaya girmeyecektin!"
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HABERTURK.COM

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin kızları Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz gün ablasını ve eniştesini ziyaret eden Erçel, eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Caner Yıldırım ile spor yapan Hande Erçel, eniştesine meydan okudu.

ENİŞTESİNİ HAVUZA İTTİ

28 yaşındaki oyuncu, iddiayı kazandıktan sonra Yıldırım'ı ayağıyla havuza itti. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarıyla yoğun ilgi gören Hande Erçel, gönderisine "Benimle iddiaya girmeyecektin!" şeklinde esprili bir not düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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