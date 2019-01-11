Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel kimdir, nereli, hastalığı neydi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun annesi Aylin Erçel bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Erçel, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda annesine donör olacağını açıklayarak, ""İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..." demişti...

HANDE ERÇEL'İN ANNESİ AYLİN ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in bu sabah kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

HANDE ERÇEL'İN ACI GÜNÜ

AYLİN ERÇEL'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Aylin Erçel kanserdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ