Hande Erçel'in acı günü...Annesi kansere yenik düştü

Giriş: 11.01.2019 - 14:25 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi hayatını kaybetti

  • 1Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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    Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel vefat etti. 

  • 2Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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    Kısa bir süre önce durumu ağırlaşan Aylin Erçel'den acı haber geldi... 

  • 3Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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    Hande Erçel, kısa bir süre önce  muhabirlerin annesiyle ilgili sorularına, “Aileyle olmak çok güzel bir şey. En güzel şey aile" demişti. 

  • 4Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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    Annesine kök hücrede donör olacağını da doğrulayan Hande Erçel, "İyi haberler bekliyoruz, iyileşecek inşallah" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, bir süredir sağlık problemleri yaşayan annesi Aylin Erçel’in bakımıyla yakından ilgilenen oyuncu, yeni yıla annesiyle beraber hastane odasında girmişti.

  • 5Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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    Haberi alan Erçel'in arkadaşı Özlem Ada Şahin'de üzüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. Şahin,  "Güzel kalpli Hande Erçel anneciğin nurlar içinde yatsın. Allah sabır versin, Sen çok güçlü birisin çok üzüldüm" mesajını paylaştı. 

  • 6Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 7Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 8Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 9Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 10Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 11Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 12Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 13Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 14Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 15Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 16Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 17Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 18Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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  • 19Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti - Magazin haberleri
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