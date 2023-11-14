Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Soral'dan İsmail Demirci'ye: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Hande Soral'dan İsmail Demirci'ye: İyi ki doğdun sevgilim

        Hande Soral, eşi İsmail Demirci'nin doğum gününü, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 07:52 Güncelleme: 14.11.2023 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2015'te aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl ise oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. Mutlu beraberliklerini sürdüren çiftten Demirci, 13 Kasım'da 39 yaşına bastı.

        2

        "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

        Hande Soral, eşinin doğum gününü kutladı. İsmail Demirci ile romantik bir pozunu takipçileriyle paylaşan Soral, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" şeklinde konuştu.

        3

        "BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"

        Öte yandan Hande Soral, normal doğum yöntemi ile Ali'yi dünyaya getirdiğini belirtmişti. Oyuncu, "Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu" demişti.

        4

        "OĞLUMU ANNEANNESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

        Ayrıca oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyleyen Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. Bir süre evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek" şeklinde konuşmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hande Soral
        #İsmail Demirci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız
        Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...