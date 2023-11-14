Hande Soral'dan İsmail Demirci'ye: İyi ki doğdun sevgilim

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"BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"



Öte yandan Hande Soral, normal doğum yöntemi ile Ali'yi dünyaya getirdiğini belirtmişti. Oyuncu, "Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu" demişti.