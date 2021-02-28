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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Hande Ünsal, önümüzdeki ay dinleyicilerle buluşturacağı yeni şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Ekibi, çekimden bir gün önce 29 yaşına giren Ünsal'a sürpriz bir kutlama yaptı.

Tüm ekip, üzerinde sanatçının kendi şarkılarının notalarını ve fotoğraflarını içeren bir pastayla Ünsal'ın doğum gününü kutladı. Sanatçı, çekimler sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"KEYİFLİ BİR ÇALIŞMA GEÇİRDİK"

Şarkının söz ve müziğine kendi imza attığını belirten Hande Ünsal, "Bestesini Mert Carim'le birlikte çalıştık. İlk kez bir klipte terk edildim. Çok acayip bir duyguydu ama çok keyifli bir çalışma geçirdik. Şu an geldiğimiz yer, sabahtan beri benim evim gibi dekore edildi" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ BİR AN ÖNCE BİTSİN"

Röportaj sırasında gelen pasta karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ünsal, "Beni duygulandırdınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Canlı canlı dilek tutuyorum; 'Allah'ım, pandemi bir an önce bitsin" dedi ve mumları söndürdü.