Hande Ünsal: İşimize dönme vakti geldi

"İşimize dönme vakti geldi" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın organizasyonuyla yapıldı. Gece, Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunumuyla gerçekleşti.

Törene şık bir elbise ile katılan şarkıcı Hande Ünsal, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünsal, "Tören saat 20.00'de dediler, ben 19.59'da burada oldum. İstanbul trafiği biraz yoğun, motor ile seyahat bazen güzel oluyor." dedi.

"İŞİMİZE DÖNME VAKTİ GELDİ"

Gazetecilerin, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Bu sıralar konser maratonum başladı. Uzun bir pandemi dönemi geçirdik. Şimdi işimize dönme vakti geldi. İnanın Serkan'la (Balkan) bile görüşemiyoruz. Yola bir çıkıyoruz, evin yolunu bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.