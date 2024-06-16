Hande Yener'den playback göndermesi

Yener, “Çok güzel şeyler oluyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sahne saatim bu saatti he, yanlış anlaşılma olmasın. Vallaha sabahtan beri sizin için hazırlanıyorum. KÖFN vardı benden önce, ondan sonra sahne değişimi oldu. Yani yok işte gecikti, kapris bende asla, asla, asla yok. Askerim asker, askerim sizin askeriniz. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle. Hazır mıyız coşmaya? Tekirdağ’ım benim. Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı. Playback olunca her yerden duyuluyor tabi" dedi.