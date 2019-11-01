Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel),2018" araştırması sonuçlarına göre; Türkiye'deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 24.4'ü İstanbul'da yaşayanlar tarafından gerçekleştirildi

Buna göre; hanehalkı bütçe araştırmasının 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 21,4 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

GIDAYA EN YÜKSEK PAYI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AYIRDI

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 26,9 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15,6 ile TR1 İstanbul Bölgesi oldu.

ULAŞTIRMA HARCAMALARINA BATI ANADOLU VE BATI KARADENİZ BÖLGESİ EN YÜKSEK PAYI AYIRDI

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 oranıyla TR5 Batı Anadolu ve TR8 Batı Karadeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 16,2 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

EĞİTİME AYRILAN PAY İSTANBUL BÖLGESİ'NDE EN YÜKSEK OLDU

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,5 oranıyla en yüksek payı İstanbul Bölgesi ayırırken, Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 1 ile en düşük payı ayıran bölge oldu. Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,7 ile TR2 Batı Marmara Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,2 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

Harcama gruplarında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey bölgelerinin dağılımı, 2018

TÜKETİM HARCAMALARININ DÖRTTE BİRİ İSTANBUL BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,4'ü TR1 İstanbul Bölgesi'nde oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada yüzde 14,9 ile TR3 Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen TR4 Doğu Marmara ve TR6 Akdeniz Bölgesi'nin payı yüzde 11,2 oldu.

TÜKETİM HARCAMALARINDA EN DÜŞÜK PAYI TRA KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ALDI

Türkiye'deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,7 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,9 oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Harcama gruplarının İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey'e göre dağılımı, 2018