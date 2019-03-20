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Sosyal medya kullanıcılarının duygularını kelimelere ihtiyaç duymadan ifade etmelerine imkan sağlayan emojiler sevdiğiniz kişi hakkında çeşitli ipuçları verebiliyor! İlişki Koçu Laurel House, flörtünüzün sıkça kullandığı emojilerin ne anlama geldiğini açıkladı. İşte Cosmopolitan'da yer alan yazıya göre aşk emojisilerinin anlamları...
GÖZLERİ KALPLİ EMOJİ
Elbette bu emoji onun karşısındaki durum her neyse ondan mutlu olduğu anlamına geliyor.
Zaman zaman bu onun Instagram'da gördüğü sevimli bir köpek de olabilir, öğle yemeğindeki lezzetli yemek de.
ÖPÜCÜK ATAN EMOJİ
Önünde belirgin şekilde kalp olan bu emoji, onun biraz yaramazlık yapmak istediğine işaret edebilir.
Bunun dışındaki zamanlarda muhtemelen ya konuşmayı samimi şekilde sonlandırıyor ya da size bir konuda teşekkür ediyordur.
BÜYÜK KIRMIZI KALP
Bu emojiyi gerçek, dramadan uzakta ve mutlu aşk olarak yorumlayabilirsiniz.
Muhtemelen onun gözünde ilişkiniz ya kısa sürede iyi yol kat edecektir ya da şu an olduğunuz yerden çok memnundur.
SARI KALP
Karşınızda pozitif enerjisini sizinle paylaşmak isteyen mutlu biri var.
Yeni tanıştıysanız bu iyiye işaret edebilir fakat bir süredir konuşuyorsanız ve size 'sarı kalp' gönderiyorsa arkadaş kalmak istiyor olabilir.
KALP ATIŞI EMOJİSİ
Mesajlaşmanız kalp atışlarını hızlandırıyor ve sohbetinizin gidişatından hayli memnun.
Duygularınızın karşılıklı olduğunu sözlü veya onun yaptığı şekilde emoji'ler yardımıyla belli ederseniz mutluluğu yakalayabilirsiniz.
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