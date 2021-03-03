Koronavirüs tedbirleri ile ilgili 1 Mart Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası önemli kararlar açıklandı. Yurdumuzun dört bir yanında vaka sayısına göre kısıtlamalar olacak. Peki hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bundan böyle diğer tedbirler gibi sokağa çıkma yasağı da il bazlı olacak, vaka sayıları, aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre illere özgü normalleşme adımları atılacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek.

Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA DURUM



Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.

RESTORAN VE KAFELER ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AÇILIYOR



Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ise Ankara'da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.