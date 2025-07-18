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        Haberler Bilgi Gündem Hangi illerde ormana giriş yasak, orman giriş yasağı ne zaman kalkacak? Ormana girilmesi yasak olan 47 il listesi 2025

        Ormana girişin yasak olduğu iller hangileri? Ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak?

        Türkiye genelinde yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınları riski ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu riskin önüne geçebilmek adına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldığı kararla 47 ilde ormanlık alanlara girişler geçici süreyle yasaklandı. Alınan tedbirler kapsamında yasaklar illere göre farklı tarihlerde başlayacak ve yine bölgesel risk durumuna göre Eylül ile Kasım ayları arasında kademeli olarak sona erecek. Peki, hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı ve bu yasaklar ne zaman kalkacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:02
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        Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları gündemde olmaya devam ederken, Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği 47 ilde tüm ormana girişler yasaklandı. Yasakların Eylül ayından itibaren başlayarak, Kasım ayına kadar kademeli olarak kalkması bekleniyor. Peki, hangi şehirlerde ormana giriş yasak ve yasak ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

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        2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

        Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

        Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

        Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

        Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        3

        2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

        Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

        Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

        Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

        Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

        Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

        İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

        Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

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        2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

        Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

        Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

        İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

        Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

        Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

        Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        5

        2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

        Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

        Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

        Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

        Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

        Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

        Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        6

        2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

        Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        7

        2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

        Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        8

        2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

        Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

        Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

        Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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