Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları gündemde olmaya devam ederken, Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği 47 ilde tüm ormana girişler yasaklandı. Yasakların Eylül ayından itibaren başlayarak, Kasım ayına kadar kademeli olarak kalkması bekleniyor. Peki, hangi şehirlerde ormana giriş yasak ve yasak ne zaman bitecek? İşte, detaylar...