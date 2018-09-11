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İlk iPhone modelinin piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana tam 11 yıl geçti. Apple'ın ilk modelinin 29 Haziran 2007 yılında satışa sunduğu iPhone modellerinin toplam sayısı 18'i buldu. Bu 11 yıllık dönemde toplam 1.3 milyarı aşkın iPhone satışına imza atan Apple'ın sadece iPhone modelleriyle elde ettiği gelir de 2018 yılının ilk yarısı sonu itibariyle 890 milyar doları aştı. Gözler Apple'ın yarın Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştireceği yeni iPhone modelerinin tanıtım etkinliğine çevrilirken, akıllı telefon dünyasında çığır açan iPhone'un geçmişten günümüze olan tüm modellerini bir araya getirdik. Hangi iPhone modeli ne zaman satışa çıktı?