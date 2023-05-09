DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

34, 35 ve 36. haftalarda sırasıyla İstanbulspor (D), Antalyaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmalardan galip ayrılması halinde 37. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.