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Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanıyla çıkabilir. İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri...

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  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Süper Lig lideri Galatasaray, 33. haftada ağırladığı Başakşehir'i Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup edip kritik bir virajı aştı.
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertliler ve 1 maçı fazla olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması için hükmen galip sayılacağı Hatayspor maçı haricinde 9 puan toplaması yeterli olacak.
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

    34, 35 ve 36. haftalarda sırasıyla İstanbulspor (D), Antalyaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmalardan galip ayrılması halinde 37. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan edecek. 
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Şu anda 73 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, bu ihtimale göre son hafta da Hatayspor'a karşı hükmen galip gelerek puanını 85'e taşımış olacak. 
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olası puan kayıplarında ise şampiyonluğunu daha da erken ilan edebilir. 
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    İŞTE G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

    İstanbulspor (D)

    Antalyaspor

    Ankaragücü (D)

    Fenerbahçe

    Hatayspor (hükmen galip)
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    FENERBAHÇE'YE 15 PUAN YETMEYEBİLİR

    Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. 
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    68 puanı bulunan sarı-lacivertliler, 2'si hükmen olmak üzere kalan 5 maçın tamamını kazansa dahi Galatasaray'ın 12 puan alması halinde şampiyon olamayacak.
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Söz konusu senaryoda Galatasaray 85, Fenerbahçe ise 83 puanla ligi tamamlayacak. 
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Eğer Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kadar oynayacağı 3 maçtan 1'inde puan kaybederse, Fenerbahçe de o sürece kadar tüm maçlarını kazanırsa şampiyonluk 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kalacak.
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    Trabzonspor

    Hatayspor (hükmen galip)

    Antalyaspor

    Galatasaray (D)

    Gaziantep FK (hükmen galip)
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI AZ

    Ligde 68 puanı bulunan Beşiktaş'ın ise Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre 1 maçının fazla olması siyah-beyazlılar için dezavantaj yaratıyor.
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Siyah-beyazlılar, biri hükmen galip olmak üzere kalan 4 maçını kazansa bile şampiyon olamayabilir. 
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    Tüm maçlarını kazandığı takdirde maksimum 80 puan toplayacak olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek.
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    73 puanla liderlik koltuğunda oturan ve son maçında hükmen galibiyetle birlikte 76 puana ulaşacak olan Galatasaray'ın kalan maçlarında 5 puan alması halinde, Beşiktaş'ın şampiyonluk hayalleri sona erecek.

     
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

    Gaziantep FK (hükmen galip)

    Adana Demirspor (D)

    Kasımpaşa (D)

    Konyaspor
  • Hangi takım şampiyon olacak? İşte o ihtimaller! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son Dakika Spor Haberleri

    HÜKMEN GALİBİYETLER EKLENİNCE PUAN DURUMU

    Galatasaray: 76 (32 maç)

    Fenerbahçe: 74 (33 maç)

    Beşiktaş: 71 (33 maç)

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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