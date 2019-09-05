Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin 100. yılı için bulunduğu Sivas'ta yaptığı konuşmada gündeme getirdiği 'nükleer başlıklı füze' sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü.

Erdoğan konuşmasında, "Şimdi her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var." ifadelerini kullandı.

SADECE 9 ÜLKEDE BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'taki konuşmasında "Ben bunu kabul etmiyorum" diyerek, Türkiye'nin sahip olmasını istediği yönünde sinyaller verdiği nükleer başlıklar dünyada yalnızca 9 ülkede bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşın kazananları olan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de daimi üyeleri olan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin uluslararası anlaşmalarla nükleer silaha sahip olma hakkı elde etmişlerdi.

Daha sonra ise Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore nükleer silah geliştiren ülkeler olmuştu. Kuzey Kore'nin elindeki nükleer başlıkları taşıyabilecek uzun menzilli füze geliştirme çabaları geçtiğimiz dönemde uluslararası gündemin önde gelen maddelerinden olmuş ve ABD ile Kuzey Kore'yi askeri çatışmanın eşiğine kadar getirmişti.

Daha önce Güney Afrika da belli sayıda nükleer bomba geliştirmeyi başarmış ancak ülkenin demokrasiye geçmesiyle birlikte bu silahlar yok edilmişti.

İSRAİL'İN 'BİLİNMEZLİK POLİTİKASI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'taki konuşmasında dikkat çektiği önemli noktalardan biri de İsrail'in nükleer silaha sahip olmasıydı. Erdoğan, "Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor." diyerek İsrail'in elindeki nükleer silahlarla bölgede avantaj sağladığına dikkat çekti.

Tüm yabancı kaynaklar İsrail'in nükleer silah sahibi bir devlet olduğunu ve yüzlerce nükleer silahtan oluşan bir cephaneliğe sahip olduğunu tahmin ederken, İsrail devleti bu konuda bir 'bilinmezlik politikası' izliyor.

İsrail nükleer silaha sahip olduğunu resmi olarak ne kabul ediyor, ne de reddediyor.

DÜNYADA NE KADAR NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Nisan ayında bir rapor yayınlayarak dünyadaki nükleer savaş başlığı sayısını açıklamıştı.

Bu rapora göre, 2019'un başında 9 ülkenin elinde toplam 13 bin 865 nükleer savaş başlığı bulunuyordu. Bu rakam 2018'de 14 bin 465 seviyesindeydi.

Raporda toplam nükleer savaş başlığı seviyesindeki azalmaya karşın, neredeyse tüm ülkelerin stoklarındaki nükleer silahları modernize etme yoluna gittiği belirtilmişti.

Dünyada bulunduğu tahmin edilen 13 bin 865 nükleer başlığın çok büyük bir bölümü ise ABD ile Rusya'nın elinde bulunuyor. Soğuk Savaş döneminde iki ülke silahlanma yarışına girmiş ve bunun sonucunda ciddi bir nükleer cephaneliğin sahibi olmuşlardı.

Halihazırda tahmini olarak Rusya'nın elinde 6500 nükleer savaş başlığı ABD'nin 6185 nükleer savaş başlığı bulunuyor. ABD'nin savaş başlıklarından 1750 tanesi füzelere takılmış veya askeri üslere konuşlandırılmış durumda bekletilirken bu rakam Rusya'da 1600.

Rusya ve ABD'nin dışında, Fransa'nın 300, Çin'in 290, İngiltere'nin 200, Pakistan'ın 160, Hindistan'ın 140 ve İsrail'in 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

'İNCİRLİK'TE NÜKLEER SİLAH VAR' İDDİASI

Adana'nın İncirlik ilçesindeki NATO üssünde nükleer silah bulunduğu iddiası uzun yıllar konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir Belçika gazetesinin ortaya çıkardığı rapor bu konudaki iddiaları ciddi şekilde destekler nitelikteydi.

Belçika gazetesi De Morgen tarafından yayınlanan raporda, "Bombalar 6 ABD ve Avrupa üssünde depolanıyor. Belçika'da Kleine Brogel, Almanya'da Büchel, İtalya'da Aviano ve Ghedi-Torre, Hollanda'da Volkel ve Türkiye'de İncirlik" ifadeleri yer alıyor.

"NATO İLE İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer füze çıkışı Habertürk’te Para Gündem programında değerlendirildi.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, İran’ın nükleer anlaşma ilgili sürecinde yaşanan sorunları hatırlatarak, “ABD’nin anlaşmandan çıkmasından sonra verilen vaatlerin yerine getirilmemesinden ötürü İran tarafının da adım adım geri dönme gibi bir durumu var. Tekrar uranyum zenginleştirme ve nükleer kapasiteye sahip olma olasılığının arttığı bir dönem. Bu çıkışı bu yönde değerlendirebiliriz. NATO ile ilişkiler açısından da değerlendirebiliriz” dedi. Türkiye’nin NATO üyeliğinden kaynaklı olarak nükleer silahları tedarik edebildiğini ama bunu tek başına kullanma yetkisi olmadığını kaydeden Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, “Türkiye NATO’dan ayrı bir yöne doğru evriliyor mu gibi soru işaretleri de ortaya çıkabilir. Bölgede tekrar bir nükleer silahlanma yarışının başlaması gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye’nin kendisine karşı olası dengeleri değiştirmek açısından da böyle bir açıklama yapılmış olabilir” diye konuştu.

"NÜKLEER DEMEK SOĞUK SAVAŞ DEMEK"

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Fuat Keyman, AK Parti’nin dış politikasının anti nükleer temelli olduğunu belirterek İran sorununda Türkiye’nin çok önemli bir rol oynadığını hatırlattı. Nükleer silahlara karşı bir Türkiye’den nükleer silahlara sahip olmak isteyen bir Türkiye’ye gelindiği şeklinde de yorumlanabileceğini kaydeden Keyman, “Nükleer silah demek aslında soğuk savaş. Caydırıcılık ve yok etme üzerine kuruludur” dedi. Önümüzdeki günlerde Ankara’da İran ve Rusya ile Suriye’nin geleceği konusunda önemli bir toplantı yapılacağını, daha sonra da BM Genel Kurulu’nun toplanacağını hatırlatan Keyman, nükleer füze çıkışının zamanlamasının da dikkat çekici olduğunu belirtti.