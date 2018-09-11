Doların Türk Lirası karşısında 3,76 liradan 6,45 liraya ulaştığı yılbaşından bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları önemli bir direniş sergiledi. Varlıklarının büyük bölümünü Türk Lirası varlıklara yatırmak zorunda olan emeklilik fonları 9 ayda yüzde 6.4 getiri ile enflasyonun altında olmasına rağmen yatırımcıların birikimlerini korumayı başardı. Aynı dönemde altın fonlarındaki getiri yüzde 56.3'e ulaştı. BES'te biriktirilen her 100 liraya devletin de 25 lira katkısı olduğu gözönüne alındığında altın fonlarının getirisi yüzde 80'i geçti. Aynı dönemde Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı yüzde 71 olurken altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatı yüzde 8,13 gerileyerek bin 303 dolardan bin 197 dolara indi.





2 MİLYAR LİRA ALTINA AKTI



Bu gelişmeyi gören Türk yatırımcılar da diğer fonlardan çıkarak altın fonuna yöneldi. Yılbaşında altın fonunda 3,2 milyar lira varken şimdi bu fonun varlığı 7,3 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 2 milyar lirasının altındaki yükselişten yararlanmak isteyen yatırımcıların diğer fonlardan çıkarak altın fonu almaları neticesinde arttığı hesap ediliyor. Geri kalan 2 milyar lira ise fonun değerlendirilmesi sonucu ede edilen gelirden oluştu.





UZMANLAR İYİ YÖNETTİ



Sadece altın fonu değil aynı zamanda döviz bazlı kamu dış borçlanma fonlarının getirisi yüzde 42, yine yabancı ülkelerin hisse senedi ve tahvillerine yatırım yapan uluslararası karma esnek fonların ortalama getirisi ise yüzde 39,5 ile yatırımcısına önemli kazanım sağladı. Fonların yatırım uzmanları tarafından yönetilen yani piyasanın durumuna göre fon yöneticisinin alım satım yaptığı fonların getirisi de dalgalı ortamda yüzde 27.6 oldu. Bu getiri rakamı fon yöneticilerinin BES yatırımcısına getiri sağlamak için uzmanlıklarını konuşturduğunu ortaya koydu.





10 YILDA HİSSE DE KAZANDIRDI



Son 1 yılda emeklilik fonlarının getirisi son dönemdeki düşüş nedeniyle yüzde 10'da kalırken altın fonlarının ortalama getirisi yüzde 10.2 kamu dış borçlanma fonlarının getirisi yüzde 54,5 uluslararası karma ve esnek fonların getirisi yüzde 56,5 uzmanların yönettiği dengeli fonların getirisi ise Türk Lirası varlıklara yatırım yaptığı halde yüzde 33.5'e ulaştı. Son 10 yılda en yüksek getiri yüzde 244 reel getiri ile kamu dış borçlanma fonlarında oluştu. Hisse fonları enflasyon hariç yüzde 60,7 getiri sağladı.

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