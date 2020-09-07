Hangimiz daha çok seviyor cinayeti!

DHA

Konya'da, 4 Eylül tarihinde sabah 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre gezdikleri otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları Yunus Emre Özsan (23) ve Naim Kaçın (23) arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Özsan Kaçın'ı, Kaçın da Özsan'ı daha çok sevdiğini ileri sürdü.

TÜFEĞİ DOĞRULTUP ATEŞLEDİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Özsan, Kaçın'a `beni çok sevdiğini ispatla´ dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan'a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPMIŞ

Naim Kaçın, yerde hareketsiz yatan arkadaşını hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Daha sonra çevredekilere ambulansı aramalarını söyleyen Kaçın, olay yerine gelen ambulansın siren seslerini duyması üzerine kaçtı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Özsan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabri Z.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE KAVGA ETTİK"

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Naim Kaçın'ı suç aleti tüfekle birlikte Merkez Karatay ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçın emniyetteki sorgusunda, "Yunus Emre benim samimi arkadaşım. Kullandığımız uyuşturucu maddenin etkisi ile araç içerisinde kavga ettik. Bunun üzerine tüfekle ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Naim Kaçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.