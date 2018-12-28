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"DIŞARIDA GÖRÜŞTÜĞÜ BAŞKA BİRİ VARMIŞ"

O kişiyle aramda bir şey olmadı. Üstünden 1,5 sene geçti. Bana güzel davranmıyordu ki… Köyüme gittik beraber. Meğerse ben televizyonda kullanılan bir figürmüşüm. Onun dışarıda görüştüğü başka biri varmış. Ekip de bunu biliyormuş… Yaşım küçüktü. Evlilik programında her şey yalan değildi ama gerçek de değildi.