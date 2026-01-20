Habertürk
        Hansgrohe Group CEO'su Hans Jürgen Kalmbach: "Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez"

        Hansgrohe Group CEO’su Hans Jürgen Kalmbach: "Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez"

        2024 yılında 1,387 milyar Euro ciro elde eden Hansgrohe Group, İstanbul'daki The Water Studio İstanbul'u Maslak Square'e taşıdı. Hansgrohe Group CEO'su Hans Jürgen Kalmbach, "The Water Studio İstanbul, Hansgrohe için yalnızca bir mekân değil; Türkiye'ye ve bölgeye olan uzun vadeli bağlılığımızın somut bir göstergesi. Suyu tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde deneyimlenebilir kılan bu 'yaşayan showroom', mimarlar, tasarımcılar ve iş ortaklarımız için ilham veren bir buluşma noktası olacak. Güçlü tasarım kültürü ve bölgesel bağlantılarıyla Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez; İstanbul ise bu vizyonun doğal kesişim noktası" dedi.

        Giriş: 20.01.2026 - 14:32 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:32
        "Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez"
        Almanya'da 1901 yılında kurulan banyo, mutfak armatürleri ve duş sistemleri bulunan Hansgrohe Group, İstanbul’daki The Water Studio İstanbul’u Maslak Square’e taşıdı. Bu yeni lokasyon, iş ortaklarıyla ve mimarlar, iç mimarlar, tasarım profesyonelleriyle daha sık, daha doğal ve daha verimli bir temas kurmayı hedefliyor.

        Hansgrohe Group, bugün 140’tan fazla ülkede AXOR ve hansgrohe markalarıyla faaliyet gösteriyor. Almanya’da dört; Fransa, Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de ise birer tesis bulunan Hansgrohe Group 2024 yılında 1,387 milyar Euro ciro elde etti ve dünya genelinde yaklaşık 5.600 kişiyi istihdam ediyor. Çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı Almanya’da görev yapıyor. Türkiye’de distribütörlük modeliyle başlayan yolculuk, 2014 yılından bu yana Hansgrohe Türkiye yapılanmasıyla devam ediyor.

        Hansgrohe Group’un Londra’dan sonra dünyadaki ikinci The Water Studio konsepti olan The Water Studio İstanbul, yeni adresinde yaklaşık 1.250 m²’lik bir alanda konumlanıyor. Maslak Square’deki yeni The Water Studio İstanbul’un açılışında konuşan Hansgrohe Group CEO’su Hans Jürgen Kalmbach, “The Water Studio İstanbul, Hansgrohe için yalnızca bir mekân değil; Türkiye’ye ve bölgeye olan uzun vadeli bağlılığımızın somut bir göstergesi. Suyu tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde deneyimlenebilir kılan bu ‘yaşayan showroom’, mimarlar, tasarımcılar ve iş ortaklarımız için ilham veren bir buluşma noktası olacak. Güçlü tasarım kültürü ve bölgesel bağlantılarıyla Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez; İstanbul ise bu vizyonun doğal kesişim noktası” dedi.

        "AMACIMIZ SUYUN MİMARİYLE, TASARIMLA VE YAŞAMLA KURDUĞU İLİŞKİYİ BİREBİR DENEYİMLEYEBİLECEĞİNİZ İLHAM VERİCİ BİR PLATFORM OLUŞTURMAK"

        The Water Studio İstanbul’un yerel vizyonuyla ilgili konuşan Hansgrohe Türkiye Genel Müdürü Zerrin Türk ise “The Water Studio İstanbul’u kurgularken amacımız, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan yaratmak değil; suyun mimariyle, tasarımla ve yaşamla kurduğu ilişkiyi birebir deneyimleyebileceğiniz ilham verici bir platform oluşturmaktı. İstanbul’un kültürel derinliği ve yaratıcı enerjisinden beslenen bu mekân, Hansgrohe’nin tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirliği odağına alan yaklaşımını somut ve bütüncül bir deneyime dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.

