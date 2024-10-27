Hansi Flick: Böyle devam etmeliyiz

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, El Clasico'da 4-0 kazandıkları Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MANTALİTEYLE DEVAM ETMELİYİZ"

4-0'lık galibiyetin ardından duyguları sorulan Alman teknik adam, "Hepimiz çok mutluyuz. Şu anda taraftarlarımızı düşünüyoruz çünkü onlar bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Flick, "İyi gidiyoruz. Real Madrid'e karşı oynamak kolay değildi ama çok iyi savunma yaptık. Bu mentaliteyle devam etmeliyiz." diye konuştu.