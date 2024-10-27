Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Hansi Flick: Böyle devam etmeliyiz - Futbol Haberleri

        Hansi Flick: Böyle devam etmeliyiz

        Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 4-0'lık Real Madrid galibiyetini değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, "Bu mantaliteyle devam etmeliyiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 01:02 Güncelleme: 27.10.2024 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Böyle devam etmeliyiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, El Clasico'da 4-0 kazandıkları Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "BU MANTALİTEYLE DEVAM ETMELİYİZ"

        4-0'lık galibiyetin ardından duyguları sorulan Alman teknik adam, "Hepimiz çok mutluyuz. Şu anda taraftarlarımızı düşünüyoruz çünkü onlar bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

        Flick, "İyi gidiyoruz. Real Madrid'e karşı oynamak kolay değildi ama çok iyi savunma yaptık. Bu mentaliteyle devam etmeliyiz." diye konuştu.

        "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

        Flick, "Bizim için çok önemli bir adım, dünyanın en iyi takımlarından birini yendik. İyi savunma yaptık, kilit nokta buydu." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rize'de heyelan riski
        Rize'de heyelan riski
        Malatya'da feci kaza
        Malatya'da feci kaza
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha