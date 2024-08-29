Harbiye'de 5.000 Kişilik Candan Erçetin coşkusu

Konserinin sonlarına doğru 102 yıl önce 26-30 Ağustos arasında gerçekleşen Büyük Taarruz günlerinden söz eden Erçetin, bu taarruzun yıldönümünde olduğumuzu hatırlattı ve bu günümüzü yaşayabilmemiz için canını, kanını feda eden kahramanlarımıza olan minnetini ifade etmek için söylediği marşlarla da büyük beğeni aldı. Candan Erçetin, ayakta alkışlar eşliğinde sahneden indi; ancak yoğun istek üzerine tekrar çıkarak bis yaptı.