Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Harbiye'de 5.000 Kişilik Candan Erçetin coşkusu

        Harbiye'de 5.000 Kişilik Candan Erçetin coşkusu

        Candan Erçetin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle 26 yıllık Harbiye geleneğini bozmadı. 5 bin kişinin katıldığı konserde, Erçetin'in şarkılarına coşkulu bir koro eşlik etti. Konserin sürprizi ise rapçi Mirac ile yaptığı düet oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Candan Erçetin, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserinde, 26 senelik Harbiye geleneğini bozmadı ve yine büyük bir başarıya imza attı.

        2

        Kerki Solfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde, yaz boyunca birçok şehirde binlerce hayranıyla buluşan sanatçı, İstanbul'daki merakla beklenen konserinde de büyük bir coşkuyla karşılandı. Programına 'Bahar' şarkısıyla başlayan Erçetin, "Dertler her zaman oldu ve olacaktır ama biz neşemizi kaybetmemeliyiz," dedi.

        3

        Yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı ve tüm biletlerin tükendiği bu unutulmaz gecede Candan Erçetin, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirirken her şarkısında koro halinde eşlik eden dinleyicilerine de teşekkür etti. Konser boyunca iki farklı kıyafet giyen Erçetin, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra 90'lar potpuri ve Balkan potpuri parçalarıyla da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

        4

        Konserin ikinci bölümünde büyük sürprizlerin yaşandığı gecede sahneye rapçi ve sosyal medya fenomeni Mirac'ı davet eden Erçetin, birlikte 'Oğlan Oğlan' şarkısının yakında yayınlayacağı yeni versiyonunu söyleyerek düet yaptı.

        5

        Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına her Harbiye konserinde olduğu gibi unutulmaz bir gece yaşatan Candan Erçetin, daha sonra sahneye davet ettiği Akatay Project ile Balkan şarkılarını söyleyerek coşkuyu ikiye katladı.

        6

        Konserinin sonlarına doğru 102 yıl önce 26-30 Ağustos arasında gerçekleşen Büyük Taarruz günlerinden söz eden Erçetin, bu taarruzun yıldönümünde olduğumuzu hatırlattı ve bu günümüzü yaşayabilmemiz için canını, kanını feda eden kahramanlarımıza olan minnetini ifade etmek için söylediği marşlarla da büyük beğeni aldı. Candan Erçetin, ayakta alkışlar eşliğinde sahneden indi; ancak yoğun istek üzerine tekrar çıkarak bis yaptı.

        #Candan Erçetin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli