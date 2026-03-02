Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hareket halindeyken alev topuna döndü! | Son dakika haberleri

        Hareket halindeyken alev topuna döndü!

        Adıyaman'da hareket halindeyken alev alan otomobil küle döndü. Olayda durumu fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hareket halindeyken alev topuna döndü!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil yandı.

        DHA'nın haberine göre Adıyaman- Gölbaşı yolunun 30'uncu kilometresinde dün akşam saatlerinde, hareket halindeki Mehmet Gazi B. yönetimindeki otomobil, bir anda alev aldı.

        Durumu fark eden Mehmet Gazi B., otomobilini park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınını çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamaneyin ölümünün ilan edilmesiyle halk İnkılap Meydanı'nda toplandı

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldüğünün ilan edilmesiyle başkent Tahran'daki halk İnkılap Meydanı'nda toplandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?