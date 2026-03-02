Hareket halindeyken alev topuna döndü!
Adıyaman'da hareket halindeyken alev alan otomobil küle döndü. Olayda durumu fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi
02.03.2026 - 09:27
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil yandı.
DHA'nın haberine göre Adıyaman- Gölbaşı yolunun 30'uncu kilometresinde dün akşam saatlerinde, hareket halindeki Mehmet Gazi B. yönetimindeki otomobil, bir anda alev aldı.
Durumu fark eden Mehmet Gazi B., otomobilini park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınını çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
