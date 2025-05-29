Harika Avcı bilmecesi
Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Harika Avcı'nın, maddi sıkıntılarla boğuştuğu, yardımları reddettiği ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı ile ilgili iddialar, ortaya atılmaya devam ediyor. Avcı’nın, maddi sıkıntılarla boğuştuğu, yardımları reddettiği ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı ileri sürülüyor.
SHOW HABER ekibi, söz konusu iddialara yanıt bulmak için Harika Avcı ile konuşmak istedi. Ancak ünlü şarkıcı, ne kendini gösterdi ne de sessizliğini bozdu.
Harika Avcı'nın komşuları; "Kapısını açmıyor, kimseyle görüşmek istemiyor. Sosyal bir hayatı yok. Sadece sabah erken saatlerde köpeğini gezdirmeye çıkarır. Evle ilgili sorunlar oldu, telefonla aramama rağmen geri dönüşler olmadı" dedi.
Harika Avcı'nın görüştüğü tek komşusu ise birkaç cümlelik açıklama yaparak; "Gazetecilerden çok rahatsız olduğunu söylüyor. Sadece biraz inzivaya çekildi. Kendini iyi hissedince tekrardan sahnelere çıkacak. Şu an kira konusunda ev sahibiyle de anlaştı" ifadelerini kullandı.
"ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR"
Harika Avcı, 2021'de yaptığı açıklamada zor günler geçirdiğini itiraf etmişti. Bir dönemin önemli assolistlerinden olan Harika Avcı, konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Avcı; "Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim" demişti.
Harika Avcı'ya siroz teşhisi konulduğu iddia edilmişti. Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği ileri sürülmüştü.