Harika Avcı bilmecesi

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı ile ilgili iddialar, ortaya atılmaya devam ediyor. Avcı’nın, maddi sıkıntılarla boğuştuğu, yardımları reddettiği ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı ileri sürülüyor.

SHOW HABER ekibi, söz konusu iddialara yanıt bulmak için Harika Avcı ile konuşmak istedi. Ancak ünlü şarkıcı, ne kendini gösterdi ne de sessizliğini bozdu.

Harika Avcı'nın komşuları; "Kapısını açmıyor, kimseyle görüşmek istemiyor. Sosyal bir hayatı yok. Sadece sabah erken saatlerde köpeğini gezdirmeye çıkarır. Evle ilgili sorunlar oldu, telefonla aramama rağmen geri dönüşler olmadı" dedi.