Elazığ’da bulunan ve eğri oluşu ile bilinen Harput Ulu Camii’nin minaresi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve yapımında harcına süt eklendiği için ‘Süt Kalesi’ olarak da bilinen 5 bin yıllık tarihi bulunan Harput Kalesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde herhangi bir hasar almadı.