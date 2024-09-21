Harputspor faciayı kıl payı atlattı!

Manisa'nın Kula ilçesinde, saat 09.00 sıralarında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı, seyir halindeki Yansur Aytaç'ın kullandığı otobüsün motorunda yangın çıktı.

OYUNCULAR TAHLİYE EDİLDİ DHA'da yer alan habere göre dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti. Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.