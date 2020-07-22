Harran Üniversitesi tarafından yapılan açıklama da, "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 75 (yetmişbeş) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Nitelik Kodu Unvanı Öğrenim KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranan Nitelikler HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 15 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) HM 02 Hemşire Lisans KPSS (P3) 20 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak HM 03 Hemşire Lise KPSS (P94) 10 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) HM 04 Hemşire Lise KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. EB 01 Ebe Lisans KPSS (P3) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Mezunu Olmak. EC 01 Eczacı* Lisans KPSS şartı aranmamaktadır. 2 Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Bölümü Lisans Mezunu Olmak. DYS 01 Diyetisyen Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu Olmak LBR 01 Laborant Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 2 (İki) yıl Tüberküloz Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) LBR 02 Laborant Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) yıl Mikrobiyoloji Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) ST 01 Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak ST 02 Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) l Yükseköğretim Kurumlarının Nükleer Tıp Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 1 (Bir) Yıl Hastanede Nükleer Tıp bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 03 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak ST 04 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) ST 05 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Kamu Hastanelerinde Nükleer Tıp Bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) ST 06 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak DSP 01 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji Bölümü Mezunu Olmak DSP 02 Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak DSP 03 Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 2 (İki) yıl Kamu Hastanelerinin EEG- EMG Ünitesinde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) DSP 04 Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak DSP 05 Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) DSP 06 Diğer Sağlık Personeli (Yaşlı Bakım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) DSP 07 Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni) Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Bölümlerinde Mezun Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) DSP 08 Diğer Sağlık Personeli (Biyomedikal Cihaz Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Mezunu Olmak

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.