Harran Üniversitesi tarafından yapılan açıklama da, "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 75 (yetmişbeş) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.
Nitelik Kodu
Unvanı
Öğrenim
KPSS Puan Türü
Kadro Sayısı
Aranan Nitelikler
HM 01
Hemşire
Lisans
KPSS (P3)
15
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta
Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 02
Hemşire
Lisans
KPSS (P3)
20
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak
HM 03
Hemşire
Lise
KPSS (P94)
10
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) Yıl Hastanede Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.)
HM 04
Hemşire
Lise
KPSS (P94)
5
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
EB 01
Ebe
Lisans
KPSS (P3)
4
Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Mezunu Olmak.
EC 01
Eczacı*
Lisans
KPSS şartı
aranmamaktadır.
2
Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
DYS 01
Diyetisyen
Lisans
KPSS (P3)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Mezunu Olmak
LBR 01
Laborant
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 2 (İki) yıl Tüberküloz Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
LBR 02
Laborant
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) yıl Mikrobiyoloji Laboratuvarında Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 01
Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
2
Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak
ST 02
Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
l
Yükseköğretim Kurumlarının Nükleer Tıp Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 1 (Bir) Yıl Hastanede Nükleer Tıp bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm
Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 03
Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak
ST 04
Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 05
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Kamu Hastanelerinde Nükleer Tıp Bölümünde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi
İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
ST 06
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme
Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
2
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak
DSP 01
Diğer Sağlık Personeli (Odyolog)
Lisans
KPSS (P3)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji Bölümü Mezunu Olmak
DSP 02
Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji
Programı Mezunu Olmak
DSP 03
Diğer Sağlık Personeli (Elektronörofizyoloji Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 2 (İki) yıl Kamu Hastanelerinin EEG- EMG Ünitesinde Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 04
Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım
Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım
Programı Mezunu Olmak
DSP 05
Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 06
Diğer Sağlık Personeli (Yaşlı Bakım Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 07
Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)
Lise
KPSS (P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Bölümlerinde Mezun Olmak ve belgelendirmek kaydıyla En Az 1 (Bir) yıl Hastanede Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 08
Diğer Sağlık Personeli (Biyomedikal Cihaz Teknikeri)
Önlisans
KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Mezunu Olmak
Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
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