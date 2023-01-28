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Harrison Ford: Eşimle çalışmak istiyorum

Harrison Ford, kendisi gibi oyuncu olan eşi Calista Flockhart ile birlikte çalışmayı çok istediği dile getirdi. Ford, bu isteğinin henüz gerçekleşmediğini de açıkladı

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  • Harrison Ford: Eşimle çalışmak istiyorum - Magazin haberleri

    Ünlü aktör Harrison Ford, yeni komedi dizisi 'Shrinking'in galasında konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Ford, 2010 yılında evlendiği eşi Calista Flockhart ile birlikte çalışma olasılıklarını dile getirdi.
  • Harrison Ford: Eşimle çalışmak istiyorum - Magazin haberleri

    "YENİDEN OYUNCULUĞA BAŞLADI"

    Ford, 'Ally McBeal' dizisiyle tanınan Calista Flockhart’ın oğulları Liam’a odaklanmak için oyunculuk kariyerine ara verdiğini ve yakın zamanda yeniden oyunculuk yapmaya başladığını açıkladı.
  • Harrison Ford: Eşimle çalışmak istiyorum - Magazin haberleri

    "UYGUN BİR PROJE BULAMADIK"

    Birlikte çalışmak istediklerini sözlerine ekleyen Harrison Ford, "Yapabileceğimiz bir iş bulmayı çok isteriz ancak henüz uygun bir proje bulamadık" ifadelerini kullandı.

    Ünlü aktör, yeni projeler için adeta yapımcılara göz kırptı.
  • Harrison Ford: Eşimle çalışmak istiyorum - Magazin haberleri

    Öte yandan Harrison Ford, geçtiğimiz aylarda 'Kaptan Amerika', 'Thor', 'Iron Man' ve 'Black Widow' gibi karakterlerin yer aldığı süper kahraman evreni 'Marvel’a resmen katılmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters
  • Harrison Ford: Eşimle çalışmak istiyorum - Magazin haberleri

    Harrison Ford

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