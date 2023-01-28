Harrison Ford: Eşimle çalışmak istiyorum

"UYGUN BİR PROJE BULAMADIK"



Birlikte çalışmak istediklerini sözlerine ekleyen Harrison Ford, "Yapabileceğimiz bir iş bulmayı çok isteriz ancak henüz uygun bir proje bulamadık" ifadelerini kullandı.



Ünlü aktör, yeni projeler için adeta yapımcılara göz kırptı.