Harrison Ford tahliye edildiği evini polis eşliğinde kontrol etti
Harrison Ford, büyük Los Angeles yangını nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldığı 12,6 milyon dolarlık evini polis eşliğinde kontrol etmeye giderken görüntülendi
Harrison Ford, Los Angeles'ta yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında evi için endişelenenler arasında yer aldı.
82 yaşındaki ünlü oyuncu, lüks yerleşim yeri Brentwood'daki 12,6 milyon dolarlık evinin yakınında polis memurlarıyla konuşurken görüldü.
Harrison Ford, tahliye kararı verilen Sunset Bulvarı ve Mandeville Kanyon Yolu'nun kesiştiği yerde bulunan polis noktasına otomobiliyle geldi.
Tahliye edildikten sonra evini kontrol etmek isteyen Harrison Ford, otomobilinden inip polislerle konuşurken objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncunun evini kontrol etmek için polis eşliğinde götürüldüğü öğrenildi.
Harrison Ford, Los Angeles'ın Palisades bölgesinde çıkan ve büyüyen yangın nedeniyle evleri tehdit altında kalan ya da yanarak kül olan ünlüler arasında yer aldı.
Paris Hilton, Britney Spears, Adam Brody, Miles Teller, Eugene Levy gibi pek çok ismin evleri kısmen ya da tamamen yandı.