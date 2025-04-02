Harrison Ford ve Calista Flockhart, New York metrosunda görüntülendi

ABD'li ünlü oyuncu Harrison Ford ile kendisi gibi oyuncu eşi Calista Flockhart, New York metrosunda görüntülendi. 82 yaşındaki Ford ile 60 yaşındaki Flockhart, metroyu Manhattan'ın Upper West Side semtinde kullanıldı.

Platformda romantik bir an yaşayan çift, öpüştükten sonra trenlerine binerek yolculuklarına devam etti. Harrison Ford, yolculuk sırasında pembe elbiseli bir kadınla da sohbet etti.

Bu görüntü, Harrison Ford'un zona teşhisi nedeniyle 97. Akademi Ödülleri'ni sunmaktan çekilmesinin ardından halka açık ilk görünüşü oldu. Ford'un temsilcisi, 1 Mart'ta aktöre zona teşhisi konduğunu ve bu nedenle ödül törenine katılamadığını açıklamıştı.

Harrison Ford, en son 23 Şubat'ta Los Angeles'taki 2025 SAG Ödülleri'nde sahneye çıkmıştı. 2002'de tanışan Ford ile Flockhart, 2010'da evlendi. Çiftin, Flockhart'ın 2001'de evlat edindiği 24 yaşındaki Liam adında bir çocuğu bulunuyor. Ford'un ayrıca Benjamin, Willard ve Malcolm adında üç oğlu ve Georgia adında bir kızı var.