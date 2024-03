Harry Potter'daki "Hogwarts Ekspresi"nin seferleri askıya alındı

Harry Potter'la meşhur olan tren seferi askıya alındı. Birleşik Krallık'taki Jacobite treninin, güvenlik düzenlemeleri sebebiyle durdurulduğu açıklandı.

Trenin işletmecisi West Coast Railways (WCR), seferlerin menteşeli kapılı vagonlarla yapılabilmesi için gereken muafiyetin verilmediğini ve bu yüzden trenin durdurulduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık Demiryolu ve Karayolu Ofisi'nin (Office of Rail and Road-ORR) yönetmeliğine göre ülkede Jacobite gibi tarihi trenlerin seferlerini yapabilmesi için vagonlarda merkezi kilit sisteminin kullanılması gerekiyor. Bu sistemin olmadığı trenler için muafiyet alınması gerekiyor.

WCR daha önce bu muafiyetin otomatik verildiğini ancak bu sene detaylı bir başvuru gerektiğini bildirdi. Şirket, detaylı başvuru sonuçlanana kadar trenin seferlerine devam edebilmesi için geçici muafiyete başvurdu ancak bu sonuçlanana kadar seferler askıya alındı.

REKLAM

WCR, "Hogwarts Ekspresi"nin bir sonraki duyuruya kadar yola çıkmayacağını açıkladı.

DEĞER KAYBI 50 MİLYON STERLİNİ BULABİLİR

Jacobite Buharlı Treni, Harry Potter film serisiyle ünlenmişti. Tren, serinin ilk filmi olan 2002 yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası (Harry Potter and the Chamber of Secrets) başta olmak üzere pek çok devam yapımında seyirciyle buluşmuştu.