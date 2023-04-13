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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harry Potter dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!

HBO Max'ın yeni dizisi Harry Potter 23 Mayıs'ta çıkacak. Aynı zamanda platforma Harry Potter ile beraber birçok dizi gelecek. İşte, Harry Potter dizisinin ilk fragmanı...

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  • Harry Potter dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! HBO Max nereden izlenir ve Harry Potter ne zaman çıkacak?

    23 MAYIS'TA ÇIKIŞ YAPACAK

    Öncelikle Warner Bros. Discovery, Discovery+ ile bileşti ve HBO Max'ın yeni adının "Max" olacağını duyurdu. Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklama ile yeni platformun ismi, ücretleri ve ne zaman çıkacağı duyuruldu. Öte yandan Harry Potter dizisine dair birçok yapımdan fragmanda paylaşıldı.
  • Harry Potter dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! HBO Max nereden izlenir ve Harry Potter ne zaman çıkacak?

    Şirketin basın toplantısına göre yani "Max" platformu, çıkışından 3 yıl sonra, 23 Mayıs 2023'te ABD'de resmen adını duyuracak. Yeni HBO Max kendi yapımlarının yanı sıra Discovery içeriklerine de yer verecek.
  • Harry Potter dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! HBO Max nereden izlenir ve Harry Potter ne zaman çıkacak?

    Yeni platformun fiyatları ise şu şekilde;

    - Reklamlı Max - Aylık 9,99 dolar (İki eş zamanlı izleme ve 1080p çözünürlük, indirme yok)

    - Reklamsız Max - Aylık 15,99 dolar (İki eş zamanlı izleme ve 1080p çözünürlük, 30 adede kadar indirme hakkı)

    - Max Ultimate - Aylık 20,99 dolar (Dört eş zamanlı izleme ve 4K çözünürlük, 100 indirme, Dolby Atmos)

     

     
  • Harry Potter dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! HBO Max nereden izlenir ve Harry Potter ne zaman çıkacak?

    Max'ın duyurulmasının ardından platformda birçok yeni yapımın yer alacağı bilgisi verildi. Bunlardan birisi de Harry Potter dizisi, Şirket dizinin ilk tanıtım fragmanını yayınladı.

    Warner Bros. dizinin kitaplara sadık bir uyarlaması olacağını ifade etti. Daha önce çıkan bilgilere göre, her sezon bir kitabı işleyecek ve yazar J.K. Rowling'in yapımda rol alacağı belirtildi.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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