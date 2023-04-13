Harry Potter dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!

23 MAYIS'TA ÇIKIŞ YAPACAK

Öncelikle Warner Bros. Discovery, Discovery+ ile bileşti ve HBO Max'ın yeni adının "Max" olacağını duyurdu. Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklama ile yeni platformun ismi, ücretleri ve ne zaman çıkacağı duyuruldu. Öte yandan Harry Potter dizisine dair birçok yapımdan fragmanda paylaşıldı.