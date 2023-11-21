Harry Potter filminin çekimleri sırasında yaşanan trajik kaza! Dublör oyuncu felç kaldı

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Acilen Kraliyet Ulusal Ortopedi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi ancak haberler kötüydü. David'in göğsünden aşağısı felç kalmıştı ve ellerini sınırlı bir şekilde hareket ettirebiliyordu.

Şu anda 41 yaşında olan David, hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermeyen bir hayat felsefesine sahip. Yaşanılan her şeye rağmen ilham veren kararlığı ile hayatına mutlu bir şekilde devam ediyor.