'Harry Potter' yıldızı Bonnie Wright ikinci çocuğuna hamile

'Harry Potter' film serisinde canlandırdığı Ginny Weasley karakteriyle tanınan Bonnie Wright, eşi Andrew Lococo ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

Çocuk oyuncu olarak ünlenen ve şimdi 35 yaşında olan oyuncu, oğlu Elio ile çekilen ve karnının büyüdüğü fark edilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Kucağımda iki bebek. Bu sonbaharda aramıza katılacak ikinci küçük dünyalımız" diye yazdı.

Wright 'Harry Potter'daki rol arkadaşı Evanna Lynch, hamilelik haberini ilk kutlayanlardan oldu ve paylaşımın altına, "Tebrikler Bonnie!" yorumunu yaptı.

Bonnie Wright ve Andrew Lococo çifti, 2020'de tanıştı ve 2022'de evlendi. İkilinin ilk çocuğu Elio, Eylül 2023'te dünyaya geldi.