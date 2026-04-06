Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Harry Potter' yıldızı Bonnie Wright ikinci çocuğuna hamile

        'Harry Potter' yıldızı Bonnie Wright ikinci çocuğuna hamile

        'Harry Potter' filmlerinin Ginny Weasley'i Bonnie Wright, sonbaharda ikinci çocuğunu dünyaya getireceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 14:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci çocuğuna hamile

        'Harry Potter' film serisinde canlandırdığı Ginny Weasley karakteriyle tanınan Bonnie Wright, eşi Andrew Lococo ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

        Çocuk oyuncu olarak ünlenen ve şimdi 35 yaşında olan oyuncu, oğlu Elio ile çekilen ve karnının büyüdüğü fark edilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Kucağımda iki bebek. Bu sonbaharda aramıza katılacak ikinci küçük dünyalımız" diye yazdı.

        Wright 'Harry Potter'daki rol arkadaşı Evanna Lynch, hamilelik haberini ilk kutlayanlardan oldu ve paylaşımın altına, "Tebrikler Bonnie!" yorumunu yaptı.

        Bonnie Wright ve Andrew Lococo çifti, 2020'de tanıştı ve 2022'de evlendi. İkilinin ilk çocuğu Elio, Eylül 2023'te dünyaya geldi.

        #Bonnie Wright
        #Harry Potter
        #Hamile
