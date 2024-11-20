Hasan Basri Sönmez kimdir? Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve siyasi kariyeri MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Hasan Basri Sönmez kimdir?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin tüm detaylar...

Habertürk Giriş: 20.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:17 facebook

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