        Hasan Can Kaya evleniyor: İşte ünlü komedyenin sevgilisi Duygu Karabaş

        Hasan Can Kaya evleniyor

        Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 10:13
        1

        Hasan Can Kaya'dan sürpriz bir haber geldi. Kaya, gözlerden uzak yaşadığı sevgilisi ile evlilik yoluna girdi.

        2

        Ünlü komedyen, sevgilisi Duygu Karabaş'ı ailesinden istedi. Çift, ailelerin de tanıştığı isteme merasiminde evlilik için ilk resmi adımı attı.

        3

        Posta'nın haberine göre; Kaya, dijital pazarlama sektöründe çalışan Karaba ile 29 Mart'ta nişanlanacak.

        4

        Resim sanatı ile yakından ilgilenen Duygu Karabaş'ın, tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.

