Hasan Can Kaya evleniyor
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor
Hasan Can Kaya'dan sürpriz bir haber geldi. Kaya, gözlerden uzak yaşadığı sevgilisi ile evlilik yoluna girdi.
Ünlü komedyen, sevgilisi Duygu Karabaş'ı ailesinden istedi. Çift, ailelerin de tanıştığı isteme merasiminde evlilik için ilk resmi adımı attı.
Posta'nın haberine göre; Kaya, dijital pazarlama sektöründe çalışan Karaba ile 29 Mart'ta nişanlanacak.