Hasan Fırat: Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz

TÜMOSAN Konyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Fırat, Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Fırat, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını aktardı.

"OYUNCULARIMIZIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUZ"

İlk yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizen Fırat, "Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı. Rahatlatıcı gol de gelmeyince maçın ilerleyen dakikalarında kendi adımıza biraz da skoru korumak içgüdüsü ile zaman zaman bireysel hatalarla pozisyonlar verdik. Ancak bunları da başarıyla savuşturduk. Genel anlamda oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Bu da bugünkü galibiyeti getirdi." diye konuştu.