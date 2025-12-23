Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Hasan Fırat: Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz - Futbol Haberleri

        Hasan Fırat: Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Fırat, "Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz" dedi.

        Giriş: 23.12.2025 - 20:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:27
        "Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz"
        TÜMOSAN Konyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Fırat, Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Fırat, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını aktardı.

        "OYUNCULARIMIZIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUZ"

        İlk yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizen Fırat, "Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı. Rahatlatıcı gol de gelmeyince maçın ilerleyen dakikalarında kendi adımıza biraz da skoru korumak içgüdüsü ile zaman zaman bireysel hatalarla pozisyonlar verdik. Ancak bunları da başarıyla savuşturduk. Genel anlamda oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Bu da bugünkü galibiyeti getirdi." diye konuştu.

        ANTALYASPOR CEPHESİ

        Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öncan da deplasmandan puanla dönmek istediklerini belirterek, "Fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. En az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Artık kupada diğer maçlara bakacağız." dedi.

