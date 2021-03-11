Gelincikler familyasındandır. Yaprakları yumurta şeklindedir. Uca doğru sivri tabanı kalp şeklinde olup gövdeyi sarmıştır. Kenarları derin dişli, mavimsi yeşil veya grimsi yeşil renktedir. Yetiştiği yöreye göre boyu 1,5 metreye bulabilir. Yukarıya doğru çatallaşır ve uzun bir sap üzerinde çiçek acınca doğru bir hal alır. Çiçeklerinin mavimsi yeşil, tabana doğru kırmızımsı iki adet kupa yarığı bulunur ve çiçek acınca bu yapraklar dökülür. Taç yaprakları dört adet beyaz, pembe, eflatun veya kan kırmızısı olabilir. Ortada bir göbek ve etrafında döllenme tozlukları bulunur. Çiçeklerinin solup dökülmesinden sonra ortadaki göbek büyüyerek küre veya fıçı şeklini alır. Kapsüllerinin beyaz süt gibi bitki özü akar ve sıvı bir gün sonra esmerimsi yapışkan bir madde haline gelir. Buna Afyon (Opium) denir.

Haşhaşın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Kan Akışını Hızlandırır:Haşhaşta bulunan önemli minerallerden biri demirdir. Bu mineral ise kırmızı kan hücrelerinin üretiminin bir parçasıdır. Yeterli demir miktarı alımında vücudunuzun hayati parçaları oksijenasyonu artırarak, kan akışını artırabilmektedir. Bu durumda, anemi semptomlarını azaltmak, enerji düzeylerini artırmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak gibi durumlarda etkili olabilmektedir.

Sindirim Sistemine İyi Gelir:Kabızlık veya ishalden muzdarip iseniz, lif desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. Haşhaş tohumları bağırsak hareketlerini düzenlemeye destek olan peristaltik hareketini teşvik eden lifler açısından iyi bir kaynaktır. Haşhaş tohumlarını doğrudan almak bağırsak işleyişine yardımcı olduğu gibi iltihaplanma ve ağrı ile bağlantılı durumları da rahatlatabilmektedir.

Diyabete İyi Gelir:Daha çok önleyici bir tedbir olmasına rağmen bakır ve çinko düzeylerine etki ederek tip 2 diyabet için haşhaş faydalı olabilmektedir. Hem hızlı hem de lezzetli bir çözüm olan haşhaş tohumunu tüketerek neredeyse küresel bir salgın haline gelmiş olan diyabet hastalığından korunmak mümkün olabilmektedir.

Uykusuzluğa Yardımcı Olur: Uykusuz geçen gecelerin arkasından yorgunluk ve stres gelebilmektedir. Haşhaş tohumunu biraz şeker ile karıştırdığınızda uykusuzluk için bir çare haline gelebilmektedir. Bu tohumlar beyindeki nörotransmitterlerin üretimine yardımcı olarak uykuyu artırabilmektedir.

Kalp Sağlığını Korur:Haşhaş tohumunu basitçe akşam yemeğinin üzerine serpiştirmek kalp sağlığını geliştirmek ve kalp hastalıklarından korunmak için etkili olabilmektedir. Linoleik asit gibi esansiyel yağ asitleri açısından iyi bir kaynak olduğu için vücuttaki kolesterolü düşürebilmekte ve kalp krizi riskini azaltmaktadır.

Kemikleri Güçlendirir:Haşhaş tohumları kalsiyum ve fosfor takviyesi yaparak kemik hasarının oluşmasını önemli ölçüde önleyebilmektedir. Bunun yanı sıra, kemik hasarını önleyen bir protein olan kolajen üretimine yardımcı olmaktadır. Haşhaş tohumları işe hazırlanan macunlar hasarlı eklemlere doğrudan da uygulanabilmektedir. Ağrının hafiflemesi ve şişin inmesine etki edebilmektedir.

Kolesterolü Düşürür:Haşhaş tohumları yağ asitleri ve esansiyel uçucu yağlar içermektedir. Oleik ve linoleik asitler gibi sağlıklı yağ asitleri açısından özellikle zengindir. Oleik asit liflerle birlikte çalışarak LDL olarak bilinen kötü kolesterolü düşürmekte ve HDL olarak bilinen iyi kolesterolü artırmaktadır. Linoleik asit ise, vücuttaki yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan doğal bir yağdır.

Beyin Fonksiyonlarını Geliştirir:Beyin iyi çalışmak için mineraller ve yağ asitlerine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle, çinko beyin için oldukça önemli bir besindir. Çinko yeni hücrelerin üretimine destek olarak beynin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Haşhaş tohumu tüketimi ise çinko desteği vererek beynin çok daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Çinko, bağışıklık hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu besin olmadan bağışıklık sistemini düzgün çalışmamakta dolasıyla bakterilerin, virüslerin ve diğer patojenlerin saldırısına uğrayabilmektedir. Bu durumda, haşhaş tohumu tüketildiğinde, vücudun düzgün çalışması ve hastalıklardan korunması için vücuda yardımcı olunmaktadır.

Ağız Ülserine İyi Gelir:Ağız ülserlerinin vücuttaki fazla ısı nedeniyle oluştuğuna inanılmaktadır. Diğer yandan, haşhaş tohumu tüketiminin vücut üzerinde bir soğutma etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, doğal olarak ağız ülserinin giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Ezilmiş haşhaş tohumlarına biraz şekerle karıştırıp tüketmek, ülser için faydalı olabilmektedir.

Cilt Problemlerine İyi Gelir:Haşhaş tohumlarının kuru kaşıntı ve deri döküntüleri gibi cilt enfeksiyonları için etkili doğal bir ilaç olduğu bilinmektedir. Haşhaş tohumlar anti enflamatuar bileşenler içerdiği için cilt enfeksiyonlarıyla mücadele edebilmektedir. Haşhaş tohumlarına birkaç damla taze limon suyu sıkıp hamur haline getirdiğinizde, etkilenen bölgenin üzerine uygulayıp kaşıntı ve yanma gibi cilt enfeksiyonlarını hafifletmek mümkün olmaktadır.

Bilişsel Hastalıklardan Korur:Haşhaş tohumları iyi miktarda demir içermektedir. Bu durumda, hemoglobin üretimini artışına yardımcı olarak kan akışını artırmaktadır. Böylece bilişsel performansı geliştirerek Alzheimer hastalığı ve demans gibi idrak bozukluklarının oluşma riskini azaltmaktadır.

Kanserden Korur:Oleik asit içermesi nedeniyle haşhaş tohumu sağlık için iyi bir seçimdir. Bu asidini tüketen insanlarda kanser riskinin daha az olduğu söylenmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda, oleik asidin özellikle göğüs kanserine neden olan hücreleri öldürebildiği görülmüştür.

Sinirleri Yatıştırır:Haşhaş tohumları sinir sistemini yatıştırabilecek besin kombinasyonlarıyla doludur. Potasyum içeriği hidrasyon, kas ve sinir sistemini dinlendirmek için önemlidir. Aynı zamanda afyona göre çok daha düşük oranda papaverin morfin, tebain, akrilik asit ve poli gibi küçük alkaloidler içermektedir. Ancak bu bileşenlerin sinir sistemi üzerindeki etkisi oldukça azdır. Bu nedenle, sinir sistemini rahatlatmakta ve ağrı kesici gibi davranmaktadır.

Böbrek Taşını Önler:Kalsiyum uygun kemik gelişimi için gereklidir. Düşük kalsiyum, sağlıksız kemikler anlamına gelmektedir. Yüksek kalsiyum ise, böbrek taşlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Haşhaş tohumları fazla kalsiyum emilimini önlemekte ve böbrek taşı oluşumuna engel olmaktadır.