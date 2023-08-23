Haşhaşlı revani tarifi ve yapılışı: Haşhaşlı revani nasıl yapılır, malzemeleri neler? Şerbetli tatlılar arasında en sevilenleri sıraladığımızda revani tatlısı ilk sıralarda yerini alır. Peki, revani tatlısını hiç haşhaşlı denediniz mi? Haşhaşlı revani sevenlerin ağız tadını şenlendiren bir tarif olarak karşımıza çıkar. Özellikle üzerine sürülen sade krem şanti ile muhteşem bir birleşim yakalayarak damakta ferah bir tat bırakır. Şimdiye kadar haşhaşlı revani yemediniz veya yediğiniz haşhaşlı revaniyi çok beğendiniz ve aklınızda kaldı ise sizin için hazırladığımız revani tarifini mutlaka denemelisiniz. Gelin, haşhaşlı revani tarifi nasıl olur, malzemeleri nelerdir birlikte bakalım.

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:44 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:44 facebook

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