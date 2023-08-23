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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Haşhaşlı Revani Tarifi ve Yapılışı: Haşhaşlı Revani Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Haşhaşlı revani tarifi ve yapılışı: Haşhaşlı revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Şerbetli tatlılar arasında en sevilenleri sıraladığımızda revani tatlısı ilk sıralarda yerini alır. Peki, revani tatlısını hiç haşhaşlı denediniz mi? Haşhaşlı revani sevenlerin ağız tadını şenlendiren bir tarif olarak karşımıza çıkar. Özellikle üzerine sürülen sade krem şanti ile muhteşem bir birleşim yakalayarak damakta ferah bir tat bırakır. Şimdiye kadar haşhaşlı revani yemediniz veya yediğiniz haşhaşlı revaniyi çok beğendiniz ve aklınızda kaldı ise sizin için hazırladığımız revani tarifini mutlaka denemelisiniz. Gelin, haşhaşlı revani tarifi nasıl olur, malzemeleri nelerdir birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:44 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:44
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        Haşhaşlı revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Haşhaşlı revani sade revani tatlısı gibi yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Haşhaşlı revaninin sade revaniden farkına baktığımızda haşhaş ve krem şanti detayı karşımıza çıkar. Misafirlerinizin alışılmış revani tarifi dışında bir tatlı tatmasını isterseniz sizde haşhaşlı revani tarifini kolaylıkla yapabilirsiniz. Haşhaşlı revani yapılışı için hazırladığımız tarife bakarak siz de misafirlerinize çayın yanında sunum yapabilirsiniz. Dilerseniz yanında sade dondurma ikramı ile yaz mevsiminde serinleten bir sunum hazırlayabilirsiniz. Gelin, haşhaşlı revani tarifinin detaylarına birlikte göz atalım.

        • Kaç kişilik:8 kişilik
        • Hazırlama süresi:20 dakika
        • Pişirme süresi:30 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon 547 kalori

        Haşhaşlı Revani Malzemeleri

        • 3 adet yumurta (oda ısısında)
        • 1 su (200 ml) bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt (200 ml)
        • 1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
        • 1 su bardağı irmik (200 ml)
        • 1 su bardağı un (200 ml)
        • ½ su bardağı haşhaş
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu

        Şerbet için malzemeler:

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        • 3 su bardağı toz şeker
        • 2 su bardağı su
        • 5 damla limon suyu

        Üzeri için malzemeler:

        • 1 su bardağı soğuk süt
        • 1 paket toz krem şanti (sade)

        Haşhaşlı Revani Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle haşhaşlı revani yapımı için derin bir karıştırma kabı alalım. İçerisine 3 yumurtayı kıralım.
        • Ardından 1 su bardağı şekeri ilave edelim ve mikser yardımıyla karıştıralım. (Mikser yerine tel çırpıcı da kullanabilirsiniz.)
        • Çırptığınız harcın üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ile 1 su bardağı sütü ilave edelim, karıştıralım.
        • 1 su bardağı unu eleyerek harcımıza ekleyelim. Vanilya ve kabartma tozunu da eleyerek harca ekleyebilirsiniz.
        • Ardından ½ su bardağı haşhaş ile 1 su bardağı irmiği harcın üzerine dökelim ve güzelce karıştıralım.
        • Revaninin keki için kullanacağınız fırın kabını iyice yağlayalım. Yağlanmamış yeri kalmaması önemli.
        • Revani harcını fırın kabına dökelim, her yere eşit şekilde dağılmasına önem gösterelim.
        • Önceden ısıtılmış 180 derecede fansız ayarda yaklaşık 30 dakika pişirelim.
        • Pişme süresi dolduğunda kürdan kontrollü ile revani kekinin pişip pişmediğini öğrenebilirsiniz.
        • Revani fırında pişerken şerbeti hazırlayabilirsiniz.
        • Şerbeti için; 2 su bardağı suyu ve 3 su bardağı toz şekeri tencereye alalım. Güzelce karıştıralım ve ocağın altını açarak pişirmeye başlayalım. Şerbet kaynamaya başladığında 4-5 damla taze sıkılmış limon suyunu şerbete ekleyelim. Kaynayan şerbeti ocaktan alarak oda sıcaklığında soğumaya bırakalım.
        • Haşhaşlı revaninin üzerine sürmek için sade krem şantimizi süt ile çırpalım. Çırptığımız krem şanti kıvam aldığında dolapta dinlenmeye bırakalım.
        • Pişen haşhaşlı revaniyi fırından alalım.
        • Revaninin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra (3-4 dakika) ılıyan şerbeti revanimizin üzerine kepçe yardımıyla dökelim.
        • Revaninin her tarafının ıslanmasına dikkat edelim. Kuru yer kalmaması önemli bir noktadır.
        • Haşhaşlı revani şerbeti çektiğinde hazırladığımız kremşantiyi spatula yardımı ile revaninin üzerine sürelim.
        • Haşhaşlı revani üzerine dilerseniz Hindistan cevizi tozu serpebilirsiniz.
        • Dilimleyerek servis tabağına alabilirsiniz.
        • Haşhaşlı revani hazır.

        Afiyet olsun!

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