Hastalık ve zararlıları tespit eden yazılım geliştirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 17 yıldır tarım danışmanlığı yapan yüksek ziraat mühendisi Melih Basar, üreticilerin yaşadıkları ortak problemlere karşı çözüm üretmek amacıyla mobil yazılım geliştirdi.

Proje kapsamında Basar, yapay zekayı "derin öğrenme" ile ekili alanlarda "hastalık" ve "zararlılar" konularında bilgilendirdi. Ardından yazılım, çiftçilerin fotoğraf çekip yapay zekaya yükleyebilecekleri, tespit edilen sorunların çözümü konusunda uzmanlardan reçete talep edebilecekleri arayüze kavuştu.

Yazılım sayesinde ekili arazideki problem, çiftçinin yüklediği fotoğraf üzerinden yapay zekayla tespit ediliyor. Ardından üretici, belirlenen sorunun çözümü için mobil yazılım bünyesinde bulunan 25 ziraat mühendisinden ücretsiz reçete talep edebiliyor.

Basar, "Reçetem Cepte" adlı mobil uygulamanın tamamen ücretsiz hizmet verdiğini söyledi. Uzun süredir sektörde olduğunu ve çiftçilerle sürekli fikir alışverişi yaptığını belirten Basar, "Bu sebeple 25 kişilik ziraat mühendisi ekibimizle yapay zeka destekli uygulama geliştirmek istedik. Veteriner hekim ve teknikerler de yeni yeni ekleniyor. Şimdilik zirai danışmanlık yapıyoruz. Yapay zeka destekli hastalık ve zararlı bilgilendirmeleri yapıyoruz" dedi.

Uygulamayla çiftçilere kesintisiz hizmet verdiklerini dile getiren Basar, "Recetemcepte" uygulamasıyla tarıma yeni boyut kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Programın hızlı çalıştığını aktaran Basar, "Yapay zeka yüzde 90 oranında doğru hastalık teşhisi yapıp bize gönderiyor. Biz bildirimleri alıyoruz ve doğru hastalığı tespit edip üreticiye reçetesini gönderiyoruz" diye konuştu.

Basar, uygulamanın hastalık ve zararlı belirlemenin yanı sıra gübreleme ve sulama ile iklim ve yağış konularında da tavsiyeler verdiğini anlattı.

Yazılımı kullanmaya başlayan çiftçilerden Birol Belgiç de uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Uygulamanın kendilerine kolaylık sağladığını ifade eden Belgiç, "Devamlı uğraşmaktansa telefonumuzdan direkt hastalığı çekiyoruz gönderiyoruz, ziraat mühendislerimiz bize uygulamada reçetesini yazıyor. Gidiyor ilacımızı alıyoruz" dedi.

Çiftçi Ercan Uslanmaz ise tarladaki hastalığı çözmenin zaman aldığına dikkati çekerek, "Biz hastalığı çözemiyoruz. Mühendislere götürmemiz gerekiyor, bu da bir zaman alıyordu, unutuyorduk. Telefondan yapıldığı için çok güzel bir uygulama olmuş. Artık anında çözüm bulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.