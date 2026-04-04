        Hastalıkla savaşında en büyük ilacı fotoğraf oldu | Sağlık Haberleri

        Hastalıkla savaşında en büyük ilacı fotoğraf oldu

        Tekirdağ'da yaşayan 50 yaşındaki Alper Eral, akciğer kanseriyle mücadele ettiği dönemde moral kaynağı olan fotoğraf tutkusunu, sağlığına kavuştuktan sonra da sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 17:19
        Hastalıkla savaşında en büyük ilacı fotoğraf oldu
        Eral, 2020 yılında yapılan rutin sağlık kontrollerinde akciğerinde tespit edilen lekenin ardından yapılan ileri tetkiklerle dördüncü evre akciğer kanseri teşhisi konulması üzerine tedaviye başladı.

        Eral, yaklaşık 8 saat süren ameliyatın ardından 4 kür kemoterapi aldı, 35-40 gün süren radyoterapi tedavisi gördü.

        Zorlu tedavi sürecinde fotoğrafçılıkla tanışan Eral, objektifin arkasına geçtiğinde yaşadığı sıkıntıları bir süreliğine unuttuğunu fark ederek bu alana yöneldi.

        Fotoğrafçılık alanında eğitim alarak kendini geliştiren Eral, Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünden mezun oldu.

        Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller kazanan Eral, eserlerini açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturdu.

        Eral, yaklaşık 5 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu anlattı.

        Hastalığın hayatında önemli değişikliklere yol açtığını belirten Eral, "Bu süreç benim için bir dönüm noktası oldu. Aynı yaşam alışkanlıklarıyla devam edersem hastalığın tekrar etme riskinin yüksek olduğunu fark ettim. O dönemde uzun süredir ihmal ettiğim fotoğrafçılık aklıma geldi. Doğaya yöneldim, doğa fotoğrafları çekmeye başladım." dedi.

        "FOTOĞRAF HASTALIĞIMI UNUTTURDU"

        Fotoğrafçılığın kendisi için bir iyileşme süreci olduğunu vurgulayan Eral, şunları kaydetti: "Fotoğrafçılık benim için sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir iyileşme süreci oldu. Kendimi hasta olarak görmekten vazgeçtim. İnsan kendini sürekli hasta olarak tanımlarsa hastalık da onunla kalmaya devam eder. Fotoğraf beni toplumun içine soktu ve bana hastalığımı unutturdu. Zamanla hem ruhsal hem fiziksel olarak iyileştim."

        Ruh sağlığının beden sağlığı üzerindeki etkisine dikkati çeken Eral, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Fotoğraf çekerken aynı zamanda ulusal yarışmalara da katıldığını anlatan Eral, şöyle devam etti: "Uluslararası fotoğraf yarışmalarına katıldım. Birçok ülkeden ödüller kazandım. Fotoğraflarımdan biri Türkiye’yi temsil etti. Londra'da düzenlenen bir yarışmada 15 bin fotoğraf arasından seçilen 50 eser içinde iki fotoğrafım yer aldı. National Geographic'ten fotoğraflarımın yayımlanması için teklif aldım. Bunlar benim için büyük motivasyon kaynağı oldu."

