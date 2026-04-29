        Haberler Gündem Güncel Hastane inşaatında kaza... Çatıdan başına plaka düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Hastane inşaatında kaza... Çatıdan başına plaka düşen işçi hayatını kaybetti

        Samsun'da hastane inşaatında çalışan 2 çocuk babası işçi Salih Koca, çatıdan düşen metal plakanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Koca, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:34 Güncelleme:
        Çatıdan düşen plaka öldürdü
        Samsun'da hastane inşaatında çalışan bir işçi, çatıdan düşen demir plakanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        BAŞINA KARE PLAKA DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre olay; Samsun'un İlkadım ilçesinde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası kalıp ustası Salih Koca (50), asansör boşluğunda çalıştığı sırada, 8. kattaki çatıdan düşen kare metal plakanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        İZOLASYON ÇALIŞMASI YAPILDI

        O sırada çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı öğrenildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili olarak çatı katında çalıştıkları belirlenen S.Y. (46), S.Y. (25) ve R.Y. (37), Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüpheliler, "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çok konuşulacak kira pazarlığı!

        İstanbul Kadıköy'de çok konuşulacak bir kira pazarlığı ortaya çıktı. İddiya göre 68 yaşında olan Hulusi adındaki ev sahibi, çiften doğacak çocuklarına kendi ismini vermeleri halinde kirada yüzde 50 indirime gideceğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"