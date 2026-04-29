Hastane inşaatında kaza... Çatıdan başına plaka düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da hastane inşaatında çalışan bir işçi, çatıdan düşen demir plakanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

BAŞINA KARE PLAKA DÜŞTÜ

İHA'daki habere göre olay; Samsun'un İlkadım ilçesinde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası kalıp ustası Salih Koca (50), asansör boşluğunda çalıştığı sırada, 8. kattaki çatıdan düşen kare metal plakanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İZOLASYON ÇALIŞMASI YAPILDI

O sırada çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak çatı katında çalıştıkları belirlenen S.Y. (46), S.Y. (25) ve R.Y. (37), Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.