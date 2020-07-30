Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, restoranda polislerle girdiği tartışma sonrası gözaltına alındı.
Polislerin kimlik kontrolü yaptığı sırada, Baro Başkanı Dönmez, yazılı emri görmek istediğini söyledi.
Polislerle tartışan Dönmez, "Yazılı olmadan göstermiyorum. Yazılı dayanağınızı görmem lazım" dedi. Polis memurları ise, "Bizim yetkimiz var, göstermez zorundasınız" ifadelerini kullandı.
Bu tartışma sonrası polis memurları kimliğini göstermediği gerekçesiyle Baro Başkanı Dönmez'i gözaltına alarak emniyete götürdü.
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