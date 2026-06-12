Hatay'da anız yangını zeytinliğe sıçradı
Hatay Kırıkhan'da anız yakılmasıyla başlayan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü
Giriş: 12 Haziran 2026 - 02:45 Güncelleme:
Kırıkhan ilçesinde Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları yapıldı.
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