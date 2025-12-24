Hatay'da Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, depremde yıkılan kiliseleri nedeniyle Noel ayinini Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirdi; mumlar yakıldı, dualar edilip dünyaya barış mesajı verildi
Giriş: 24.12.2025 - 21:44 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:45
Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, kiliselerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayini etkinliğini Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirdi.
Ayini, Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Ayinin ardından dünyaya barış mesajları verildi.
