Baraj çevresinde yaşayan Nurcan Halistürk, “Baraj ilk kurulduğunda su seviyesi yüksekti. Yıllarca doluluk oranı belli bir seviyede kaldı ama bu yıl yağmur da kar da olmadı. Yazın da herkesin gördüğü gibi hiç yağmur yağmadı. Kuraklık yüzünden insanlar hayvanlarına su veremez hale geldi, meyve ağaçları susuz kaldı. Duş almak, lavabo kullanmak gibi en temel ihtiyaçlar için bile su bulmak zorlaştı. Kaynak sularımız bile kesildi. Geçen yıllar baraj tamamen doluydu, su yüksek seviyelere kadar çıkmıştı. Şimdi ise doluluk yüzde 19’a düştü ve daha da düşecek gibi görünüyor. Artık tek çaremiz yağmurun yağmasını beklemek. Hepimizin suyu daha tasarruflu kullanması, ihtiyaçlarımızı en aza indirmesi gerekiyor. Ancak böyle yaparsak suların yetmesini sağlayabiliriz” dedi.