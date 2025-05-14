Yangın, öğle saatlerinde Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına helikopter ve uçaklarla havadan, çok sayıda arazöz ve personelle de karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.