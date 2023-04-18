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Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahile gelenleri bugünlerde çok sayıda uğur böceği karşılıyor

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AA
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

    Türkiye'nin en uzun sahillerinden Samandağ'daki sahil, nesli tehlikede olan 'chelonia mydas' ve 'caretta caretta' deniz kaplumbağalarının yumurtlama-üreme alanları arasında yer alıyor.

     
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

    AA'nın haberine göre mayıs-temmuz dönemlerinde deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahil, bugünlerde halk arasında gelin böceği, yedi benekli veya uç uç böceği olarak da bilinen uğur böceklerine de ev sahipliği yapıyor.

     
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

    Plajda onlarca uğur böceğinin oluşturduğu kırmızı öbekleri görenler fotoğraf çekerek bu anları kayıt altına alıyor.

     
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan, uğur böcekleri (Coccinellidae) gibi birçok böcek türünün değişen iklim şartlarından etkilendiklerini, erken bahar döneminde ya da düşük sıcaklıkların, yoğun yağışların hemen ardından yaşanan sıcaklık artışından etkilenerek bir araya gelerek kümeler oluşturabileceğini söyledi.
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

    Samandağ sahilinde çok sayıda uğur böceğinin bir arada görülmesinin aşırı yağışların ardından havanın aniden ısınmasının etkisiyle olabileceğini belirten Çalışkan, "Uğur böcekleri çoğalmaları ve mevsimlik yer değiştirme davranışları nedeniyle gruplar oluştururlar.

     
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

    Çiftleşme dönemlerinde yüksek sayıda uğur böceği gruplarının bir alanda birikimlerinin görülmesi doğaldır. Genelde erken ilkbahar dönemleri çiftleşme dönemi olarak bilinir" bilgisini verdi.​​​​​​​
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
  • Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

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