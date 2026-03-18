Hatay'da dereye düşen çocuk boğuldu
Hatay'da oyun oynarken evinin yakınındaki dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Giriş: 18.03.2026 - 01:12
Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, evinin yakınında oyun oynarken dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
